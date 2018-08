Destapan denuncia de violación al interior de Revolución Democrática

Polémica y tensión ha generado al interior de Revolución Democrática la publicación de una denuncia de violación contra Gabriel Ramírez, consejero político de la agrupación actualmente suspendido de sus cargos.

Los antecedentes del caso publicados en el sitio Es Mi Fiesta, relatan que el tema estalló en noviembre del 2017, cuando la información llegó al Tribunal Supremo de RD. Ese mismo mes, el consejero fue apartado de sus funciones.

Previamente, Ramírez había construido una ascendente carrera política. Fue miembro de la Federación de Estudiantes de la U. Diego Portales en 2014 y dos años después candidato a concejal en Providencia.





Sin embargo, congeló su militancia tras conocerse la denuncia, que corresponde a un episodio ocurrido el 28 de mayo del 2017 contra una estudiante identificada como F y que es integrante de la Unión Nacional Estudiantil (UNE).

En la publicación, la víctima detalla que "luego de haber consumido alcohol en una fiesta, procedí a irme en Uber con Gabriel Ramírez, con quien hasta ese momento mantenía una relación informal. El estado de ebriedad en ambos era evidente".

"Había un ambiente de confianza hasta ese día. Llegamos a su casa y comenzamos a besarnos, cuando la instancia pasó a mayores, yo consciente de mi condición etílica, le pedí que no siguiera y me puse de costado con disposición a dormir", relata F.

Sin embargo, luego agrega que "desperté un rato después –no sabría decir cuanto- desorientada y siendo partícipe de una relación sexual que no recordaba haber consentido ¿ese 'no' que dije antes no bastaba?. Me sentí vulnerada, volví a apartarlo y ponerme en disposición a dormir, esta vez, me sentía insegura y no estaba clara de lo que había ocurrido".





Pese a que las acusaciones se conocen hace nueve meses, nominalmente Ramírez continúa siendo miembro de RD porque la figura de "congelamiento" no está estipulada en la Ley de Partidos y desde la agrupación no han resuelto su expulsión.

Esta falencia se debe a que el protocolo de violencia de género al interior de la colectividad está recién vigente desde abril y no ha sido aplicado, lo que incomoda a los militantes de un partido que ha asegurado contar con una ética feminista.

Además, el caso no ha logrado mayor repercusión porque Ramírez interpuso un recurso de protección en la Corte de Apelaciones que prohíbe a los denunciados hacer publicaciones en Facebook sobre los hechos.

Previamente, el acusado se declaró inocente del caso en la misma red social. Incluso fue más allá y sostuvo que "condeno toda forma de violencia sexual y con toda fuerza decir que esta acusación es absolutamente falsa".

El exconsejero sostuvo que la denuncia ha tomado repercusión porque "estas orgánicas del movimiento feminista tienen una serie de consignas, y una de ellas es 'amiga yo te creo'".