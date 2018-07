Destapan denuncia de acoso sexual contra alcalde de Rancagua en medio de investigación por fraude

Un reportaje publicado en Ciper da cuenta de un complejo escenario para el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, quien está siendo indagado en calidad de imputado por la Brigada de Delitos Económicos (BRIDEC) de la Policía de Investigaciones por su eventual responsabilidad en el fraude de la Corporación Municipal de la Cultura y las Artes (creada en 2012) por malversación de fondos públicos.



La investigación sobre la entidad (que es presidida por el propio jefe comunal) ha arrojado varios datos interesantes, como por ejemplo que recibió entre 2013 y 2016 $4.739 millones, de los cuales $2.544 corresponden transferencias directas del municipio, mientras que el saldo restante proviene de aportes del Gobierno Regional y de Codelco.



Las diligencias han arrojado no solo la formalización del exdirector del teatro de regional de Rancagua y otrora secretario de la corporación, Marcelo Vidal Díaz, sino que también una acusación de un joven de 24 años en contra de Soto por acoso sexual, a quien incluso le habría pagado millones para que no revelara la situación a la luz pública.



Ciper da cuenta de que el alcalde presentó ante la Fiscalía de Rancagua una denuncia por extorsión en contra de este sujeto, mientras que este asegura que recibió más de $100 millones a modo de compensación por los supuestos hostigamientos lascivos.



Al respecto, Soto confirmó que entregó dinero al joven, aunque en una cifra que ronda los $20 y $30 millones, pero que lo hizo bajo "susto y miedo". Además, certificó que tuvo una relación con él, aunque no hubo algún tipo de acercamiento físico para con él.