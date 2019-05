Denunciante de Renato Poblete: 'Él me obligó a abortar, y no sólo una vez, tres veces'

Una de las víctimas del difunto sacerdote jesuita Renato Poblete contó los detalles de la violencia sufrida por parte de quien también fue capellán del Hogar de Cristo entre 1982 y 2000.

La ingeniera mecánica y teóloga Marcela Aranda conversó en la televisión abierta con Ahora Noticias, donde reveló que "fue un periodo de ocho años de abuso. Es un abuso de conciencia, poder y sexuales".

"Lo que más me hace sufrir es que él me obligó a abortar, y no sólo una vez, tres veces", relató la víctima aseverando que "comenzó a abusarme sexualmente con mucha violencia. Me llevaba donde otros hombres para que me violaran y me golpearan por turnos, mientras él miraba".

Según Aranda, profesora de Teología en la Pontificia Universidad Católica, "esto no fue una relación, fue una violación. Golpes, insultos. Éso es lo que él hacía conmigo. Y luego me decía que no le dijera a nadie, porque nadie me iba a creer. Que él era suficientemente poderoso como para hacer que me echaran de la Universidad".