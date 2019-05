Denuncian que estudiantes llevan más de 20 días sin clases por huelga de profesores

Miles de estudiantes llevan más de 20 días sin asistir a clases debido a una huelga de los sindicatos de los 5 colegios Siglo XXI, quienes no han podido llegar a un acuerdo con la Corporación El Bosque.

Las instituciones educacionales están ubicadas en La Florida, Puente Alto, Curauma y Quillota, y los cerca de 4.900 estudiantes no han ido clases desde el jueves 2 de mayo.

Los apoderados de los colegios denuncian que están totalmente desinformados: "Estamos preocupados (...) no tenemos información de la corporación directamente, yo he mandado correos tratando de comunicarme, no nos toman en cuenta sencillamente. Estamos en el aire", aseguró una de las voceras, Rosa Salas.

"Nosotros aproximadamente el 4 o 5 de mayo llevamos una carta al Seremi de Educación, al Ministerio de Educación, y aún no hemos tenido respuesta, mi correo está absolutamente en blanco", aseguró Salas.

"Queremos que los profesores tengan las mejores condiciones que se puedan, porque son profesores felices y tenemos niños felices, pero también necesitamos que ya, están pidiendo todos los bonos habidos y por haber", aseveró la apoderada.

Agregando que "estamos seguros que es lo lógico, lo cuerdo, pero qué pasa con los niños, a nadie le importa, es como hashtag ¿a quién le importa?".

Cabe destacar que dentro de las demandas de los sindicatos están el reajuste, asignación de movilización y colación, aguinaldo de navidad y fiestas patrias; restitución de bono por antigüedad, permisos administrativos, entre otros.