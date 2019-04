Denuncian que cura cobró con Redcompra sus servicios en plena misa fúnebre

Una situación insólita fue la que dio a conocer un abogado en Twitter, con respecto a la misa fúnebre de un familiar en la Parroquia San Patricio de Las Condes. El abogado indicó que durante la instancia, la secretaria del cura a cargo le informó que este no iba a partir la misa "hasta que se la paguemos", llegando posteriormente con un equipo para utilizar una tarjeta Redcompra.



Alexander Linford fue quien comentó lo vivido, quien en conversación con ADN profundizó acerca del caso.



"Ayer (lunes), la misa estaba programada para las 09:30 horas, ya que tuvimos que coordinar también la hora de llegada al cementerio. Cuando estábamos todos sentados dentro de la iglesia, con el ataúd frente al altar y compungidos, como es propio el momento, a eso de las 09:45, sale una mujer a decirnos que el curo no comenzará la misma si no le pagábamos ($40.000) a lo que lógicamente, debido a la situación y el apremio del tiempo, ya que debíamos llegar al cementerio, pagamos inmediatamente", contó.



El abogado sostuvo que tras lo vivido, decidió compartir por redes sociales lo vivido, ante lo cual fue contactado por el obispo auxiliar de Santiago, Cristian Roncagliolo, quien le ofreció disculpas por el momento que atravesó con su familia y que "iba a iniciar una investigación en la parroquia donde sucedió el hecho, aparte de escuchar mis reflexiones".



Linford añadió que a pesar del gesto, se queda "el mal recuerdo de la situación y sin duda, que cobren hoy no sorprende a nadie, sino que en estas situaciones atemporales lo importante son los tiempos. Velamos a mi abuela 48 horas en la misma iglesia y no fueron capaces de cobrar eso antes, al igual como ya lo habían hecho por la cuota que tuvimos que pagar por ocupar el velatorio".



"Sin duda la iglesia cada vez se separa más de sus fieles y en un momento de crisis como el que están viviendo no pueden darse esos lujos", cerró.