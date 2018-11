Denuncian que ciudadana colombiana fue detenida por Carabineros solo por ser extranjera

Una irregular situación en la prefectura norte de la sexta comisaría de Recoleta fue denunciada en las últimas horas en diversas plataformas, y que tendría como protagonista a una ciudadana colombiana y a su hijo.



De acuerdo a antecedentes confirmados por el periodista Richard Sandoval, Devy Cuero fue detenida por carabineros en el sector de Barrio Bellavista, mientras esperaba en las afueras de un local a su hermano.



Según se cuenta, la mujer fue abordada por la policía sin mediar diálogo, siendo trasladada de manera poco criteriosa al carro policial.



Ante la interrogante del porqué fue detenida, uno de los cabos que estaba en el operativo mencionó que "te detengo porque odio a los negros, negra culiá".



Al momento de llegar a la comisaría, le mencionan a Cuero que existía una denuncia de que estaba realizando narcotráfico, por lo que debió llamar a su pareja, quien presuntamente es sargento de la Armada. Tras un llamado teléfonico con esta persona por teléfono celular, habrían arrojado el dispositivo, pasándole posteriormente un parte por "consumo de bebida alcohólica en la vía pública".





Luego de aquello, familiares de la mujer asistieron a la comisaría para saber lo ocurrido, siendo detenido el hijo de la afectada.



La situación fue denunciada por el periodista Richard Sandoval a través de su fanpage en Facebook, en donde menciona que "vi cómo detenían a una colombiana negra solo por ser colombiana negra, como me dijo su hijo de quince años que esperaba solo y asustado, hasta que le dijeron que la trasladarían porque ya estaba en manos de un fiscal".



Vale decir que el comunicador vivió una situación particular también con carabineros, experiencia que también denunció en su cuenta de la red social, detallando que también fue maltratado tras un incidente con Carabineros, pero que el actuar de la policía cambió cuando demostró cuál era su profesión.



"Lo mismo me pudo haber pasado a mí si no les decía que era periodista. Esoty seguro que me hubieran torturado en el calabozo e inventado delitos para perjudicarme, tal como lo hicieron con la colombiana, dejada hoy en libertada, acusada de cosas que nunca hizo (maltrato de obra a carabineros), pues su único delito fue encontrarse con carabineros desaforados en el uso de sus privilegios en un control de identidada", expresó.