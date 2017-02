Denuncian nuevo caso de bombero despedido por haber estado combatiendo incendios

Un nuevo caso de desvinculaciones de bomberos se dio a conocer en las últimas horas, luego de que un voluntario de Iquique denunciara que fue despedido por estar combatiendo los incendios forestales que afectan al país.



Según ADN, se trata de Cristián Santos Muñoz (32), miembro de la compañía Victoria Nº11 en la Fuerza Tarea de Tarapacá, quien señaló que el 30 de enero lo llamaron para consultarle si iba a trabajar, explicando que estaba en el sur y que llegaría el jueves.



Al día siguiente, desde su empresa lo llamaron y le dijeron que no tenía renovado su contrato. El afectado aseguró que laboraba como conductor de la empresa Pullman García y que hizo esta denuncia, ya que entiende que la ley lo faculta para que se le restituya de sus labores y además se le reconozca su actividad como voluntario del Cuerpo de Bomberos de Iquique.



Sin embargo, desde la compañía respondieron, tras una conversación que tuvo el representante de esta, Iván García, con Soyiquique.cl.



Al respecto, sostuvo que Santos Muñoz fue desvinculado junto a otras seis personas por el término de contrato con la empresa contratista a la que le prestaban servicios, quienes paralizaron la faena por 45 días.



"Él estaba con contrato a plazo en un servicio específico, en donde la empresa estaba hasta el 31 de enero. En esa fecha paró los servicios la empresa mandante, por lo que finiquitamos al personal que estaba destinado a este servicio. El mandante es Cosayach, ellos pararon a su gente por un periodo de 45 o 60 días, y nosotros paramos también a las personas que estaban contratadas a plazo. A él no se le finiquitó por estar allá (Portezuelo). Luego nosotros nos enteramos que estaba en el sur pero no fue por ese motivo", sostuvo García.