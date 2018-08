Denuncian mal uso de recursos en tratamientos contra el cáncer en el hospital San Borja Arriarán

María José Montero, ADN



Médicos del hospital San Borja recurrieron al comité de ética del gremio, acusando a irregularidades en torno a las quimioterapias administradas, principalmente a mujeres con cáncer de mama. Los especialistas de oncología realizaban el tratamiento vía venosa periférica y no través del conducto que debe instalarse en la zona de la clavícula, tal como describe el protocolo del procedimiento, que además es garantía Auge. Esto habría ocurrido a raíz de falta de horas de pabellón y carencia de recursos quirúrgicos, hecho que podría ser riesgoso para el paciente, además de, eventualmente, dificultar la efectividad del tratamiento e implicar retraso en los ciclos de la quimioterapia. La primera denuncia se realizó el 2017, donde se solicitó una investigación sumaria que luego fue negada por la dirección del recinto, argumentando que no había antecedentes. Esta vez, y por medio de una carta firmada por 17 médicos de oncología, se detalló una serie de dificultades para llevar adelante los tratamientos. Carta de médicos de oncología Desde el Hospital San Borja Arriarán señalaron que cuando surgió la denuncia e mediados de julio, a través de El Mostrador, se ordenó una auditoría clínica interna, cuyo resultado preliminar indicaría que se cumplió con los procedimientos. No conforme, el diputado DC Gabriel Silber recurrió a la Contraloría para solicitar una auditoria de los procesos, en cuanto al cumplimiento de la garantía Auge. Con todos los antecedentes, y por medio de un comunicado, desde el ministerio de Salud señalaron que, "una vez conocida la denuncia y ante la gravedad de la misma, se citó al Director del Hospital", además de aclarar el procedimiento del catéter, anunciar una investigación y un plan de reforzamiento de la unidad.