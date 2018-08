Denuncian cambio de placas en obras realizadas en administración de Michelle Bachelet

El Consejero Regional en la Región de Los Lagos, Francisco Reyes, realizó una denuncia en contra del actual Gobierno, indicando que se están atribuyendo obras y trabajos realizados durante la administración de Michelle Bachelet.



Para ejemplificar la situación, el también periodista expuso lo ocurrido con el cementerio municipal Villa San Pablo, el cual contaba hasta hace un tiempo con la placa recordatoria respectiva que acuñaba la responsabilidad a la mandataria, siendo reemplazada por una que entrega crédito a Sebastián Piñera.



Este no es el único caso, ya que también existe una situación similar en el Centro Comunitario Reldehue de Chaitén, Palena.



De acuerdo a las imágenes compartidas, la diferencia en los tiempos entre las placas no supera los dos meses, por lo que claramente hay una atribución antojadiza a la hora de asignar obras a alguna administración en particular.