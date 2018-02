Denuncia: Haitiano murió tras tardía atención en hospital por no tener pagado Fonasa

Una irregular situación fue informada durante esta jornada, en donde un joven haitiano falleció en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, tras estar esperando ser atendido. Una atención que no se realizó con prontitud, debido a que no estaba con sus cotizaciones de salud al día.



Según antecedentes, un testigo relató que el inmigrante, que venía con un fuerte dolor al pecho y malestar en el brazo izquierdo, se quedó a la espera de ser revisado, puesto que desde la institución médica acusaron que no había pagado Fonasa.



Un nuevo caso que seguramente dará de qué hablar, mientras se está a la espera de las vocerías por parte de las autoridades de salud.



Recordemos que previamente se había informado del fallecimiento de una haitiana de 21 años que murió durante una cesárea en San Felipe.