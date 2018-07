Defensora de la Niñez no fue invitada a creación del Ministerio de la Familia y Desarrollo Social

La defensora de la niñez, Patricia Muñoz, descartó que haya sido marginada de ceremonia de La Moneda para la firma del proyecto que cambia nombre a Ministerio de la Familia y Desarrollo Social, por sus críticas al ministro de Educación, Gerardo Varela.

En conversación con ADN, aseguró que "me enteré por las redes sociales" del evento y confesó que "me hubiese importado estar ahí presente, porque son instancias relevantes".





"Lamento no haber podido participar, pero bueno, no puedo hacer nada con eso, no era yo quien organizaba el evento", puntualizó.

Sobre si cree que haber dicho que al ministro Varela le "falta conexión con la realidad" influyó en la decisión del Gobierno, Muñoz señaló que "no quiero atribuirlo a una situación de esa naturaleza".

"Confío que situaciones que implican el ejercicio de mis atribuciones no impacten de ninguna manera en poder seguir trabajando y articulando la labor del Estado", concluyó.