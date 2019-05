Defensa de Johanna Hernández pedirá rebaja de condena a solo 12 años de prisión

Luego de que fuera condenada a presidio perpetuo, sin beneficios, por el asesinato del profesor Nibaldo Villegas, el defensor de Johanna Hernández, autora material del hecho, confirmó que buscarán anular el juicio que puso tras las rejas a su representada, argumentando fallos por parte de los magistrados correspondientes.

Leandro Díaz, abogado defensor particular de Hernández, conversó con La Estrella de Valparaíso, y aseveró que: "pediremos la nulidad del juicio y de la sentencia, para que se realice un nuevo juicio oral. Esto atendiendo a la no consideración de las pruebas, el tribunal no explicó claramente los fundamentos del fallo, no se hizo cargo de algunas pruebas en su totalidad".

"Si Johanna tiene dos circunstancias atenuantes, que es lo que estamos discutiendo, la ley señala que la pena puede quedar entre los 10 años y un día y los 15 años, y nosotros estamos pidiendo 12 años en esta segunda instancia", agregó Díaz respecto a la sentencia contra Hernández.

Junto a ello, el defensor comentó además que: "hubo grabaciones y filmaciones ilegales a mi clienta, no autorizadas por un juez, que fueron usadas por los peritos y el tribunal que falló no se hizo cargo de eso", aclaró.