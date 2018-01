Decretan arresto domiciliario nocturno para la machi Francisca Linconao

El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco decretó arresto domiciliario nocturno y arraigo para la machi Francisca Linconao, en la revisión de medidas cautelares para el segundo juicio por el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay.

Previo a la audiencia, Linconao viajó a Bolivia y generó dudas sobre su comparecencia, pese a que no pesaba sobre ella ninguna medida cautelar tras ser absuelta en el primer proceso.

"Soy una persona inocente, no tengo miedo para enfrentar la justicia. Me decían que me estaba arrancando, que me estaba fugando cuando fui a Bolivia por un par de días y no es así. Yo estaba sin arresto y no tenía la notificación. Podía salir en cualquier hora en ese momento", dijo al llegar a la cita.

La líder mapuche también se refirió a la visita que el Papa Francisco hará a la región de La Araucanía y expresó su deseo de hablar directamente con él para "decirle todo lo que está pasando aquí con el Pueblo Mapuche. Tiene que recibirme para poder conversar con él".

Los otros imputados

En el marco del mismo juicio, quedaron bajo arresto domiciliario total Sabino Catrilaf, José Peralino y José Tralcal.

Siete de los 11 investigados por el incendio no se presentaron a la audiencia de formalización del 8 de enero y el Tribunal de Garantía de Temuco ordenó la detención de estos.

Los 11 imputados fueron absueltos en el primero juicio, pero, ante un recurso de nulidad presentado por los querellantes, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco decretó la repetición del proceso. El nuevo juicio comenzará el 26 de febrero.