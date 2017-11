Decretan alerta sanitaria por brote de Fiebre Q en La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos

El brote de la Fiebre Q en el sur de Chile, que afecta a las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, provocó que el Minsal decretara alerta sanitaria.

59 son los casos que se han registrado hasta el momento, principalmente en trabajadores pecuarios en Osorno.





La bacteria Coxiella burnetti se transmite desde animales a humanos, y el contagio se produce a través de inhalación de gotas, aerosoles y polvo, además del consumo de leche no pasteurizada.

Como medidas de control para aquellos que realizan labores con los mamíferos, la ministra Carmen Castillo anunció:





1.- Uso correcto de guantes, mascarilla, calzado de seguridad impermeable que impida el contacto dérmico, buzos de trabajo desechables y pecheras de goma.

2.- Las pecheras de goma deben ser lavadas y desinfectadas cada vez que se finalice una tarea.

3.- La ropa de trabajo debe ser lavada en la empresa, y no ser traslada a sus hogares. No debe volver a usarse, si no ha sido lavada previamente.

4.- Lavado de manos frecuente y cada vez que se finalice una tarea.

5.- Aseo y desinfección de instalaciones y todos los elementos existentes en las mismas. Incluye desratización y desparasitación permanente (garrapatas).Disposición segura de residuos orgánicos de animales y elementos contaminados.

Para la población general, en tanto, la única instrucción es no consumir leche o derivados que no se encuentren pasteurizados.