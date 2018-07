Dávalos sobre presunto financiamiento presidencial: Que el fiscal Moya se vaya para la casa

Sebastián Dávalos tuvo duros cuestionamientos hacia el fiscal Sergio Moya, en el marco de la jornada de reformalización de la arista de estafa en el caso Caval.



El hijo de la expresidenta Michelle Bachelet comentó sobre las palabras del persecutor, quien aseveró que el financiamiento de su defensa se dio desde el Ejecutivo.



"Lo del fiscal Moya es delirante. Parece que le quedó gustando la cámara igual que Arias (Emiliano) y seguramente querrá postular a algún matinal o Caso Cerrado", dijo.



Dávalos profundizó en sus juicios al recomendar que "el fiscal debería actuar con responsabilidad y según él si estuvo frente a un ilícito, debería haber denunciado y no salir hablando con los medios".



El sociólogo aseveró que "nadie me ha pagado nada. Sigo pagando abogados de mi bolsillo, me da rabia, me parece bajo que a estas alturas se siga mintiendo. Que Moya se vaya para la casa".