Dávalos por hijos de Piñera en gira por Asia: Me llama la atención la hipocresía de Chile Vamos

El hijo de la expresidenta Michelle Bachelet y otrora director del área sociocultural de la Presidencia, Sebastián Dávalos, cuestionó con dureza la presencia de los hijos de Piñera, en la visita de Estado a China y Corea.



En conversación con La Tercera, comentó que en su caso fue criticado cuando tuvo una reunión entre privados "cuando Sebastián Piñera era Presidente, y en este caso la reunión se hace en un gobierno del padre y en un viaje pagado con fondos del Estado y en un avión presidencial. Todo esto pagado con los impuestos de todos los chilenos".



Dávalos recordó el episodio, el cual apunta a la cita que tuvo con Andrónico Luksic, cuando gestionó un crédito para la sociedad Caval Ltda., la que era entonces propiedad de su esposa Natalia Compagnon y de Mauricio Valero.



El hijo de la otrora mandataria comentó que "me llama la atención la hipocresía, la falta de ética y lo inmoral de los personeros de Chile Vamos, que además justifican este viaje con versiones tan indecentes, como 'es bueno que la familia esté junta'".



Por último, Dávalos reparó en el hecho de que los hijos hayan tenido la oportunidad del viaje, siendo que Kauai Labs SpA tiene poco tiempo desde que entró en operaciones.



"No tengo idea quién define a los que viajan, pero lo único que sé es que sí me llama la atención que se abra este tipo de oportunidades a empresas que tienen menos de un mes de vida", comentó.