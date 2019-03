Dávalos: El fiscal me dijo que sabía que yo era inocente, pero que aún así no me pensaba soltar

Durante este martes, la defensa de Sebastián Dávalos y de su esposa, Natalia Compagnon, rechazaron la posibilidad de un juicio abreviado, ofrecido por la Fiscalía de Rancagua en el marco de la arista por estafa del Caso Caval.



Al respecto, el hijo de la expresidenta Michelle Bachelet sostuvo que "el Ministerio Público no tiene nada de nada. Eso en este país no puede ser suficiente para llevar esto a un juicio".



Además, Dávalos tuvo duras palabras en contra del fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, sobre quien aseveró que él le confesó que sabía de su inocencia.



"El fiscal Arias me dijo en mi cara, el año 2016, que él sabía que yo era inocente, pero que aún así no me pensaba soltar", dijo.



Por último, el otrora director sociocultural de La Moneda expresó que "no estoy cansado, estoy molesto de tener que aguantar todo esto. Ni siquiera es con el sistema, porque entiendo que el sistema puede tener falencias", pero que de todas formas hay un problema más profundo, como lo es "la gestión que hace un personaje, un sujeto a cargo de un Ministerio Público regional".