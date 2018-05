Dávalos anuncia acciones legales en contra de Sabat, Ward, Monckeberg y Terrazas por caso Caval

Tras haber sido sobreseído por el delito de cohecho en el caso Caval, el hijo de la expresidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, anunció que tomará acciones legales en contra de la diputada Marcela Sabat, los ministros Felipe Ward Edwards y Nicolás Monckenberg, además del subsecretario de Minería, Pablo Terrazas y el resto de querellantes de "este montaje comunicacional".



El cientista político manifestó que ahora buscará que aquellos "respondan en tribunales por el daño hecho no solo a mi familia, sino que al Estado de Chile" por dañar la confianza en las instituciones.



Dávalos sostuvo que con la resolución hace un llamado a "reflexionar sobre lo que se ha transformado este país: Un país donde basta para apuntar con el dedo a alguien para culpar a otro, donde no se necesitan pruebas para exigir las penas del infierno solo porque esa otra persona no te agrada".



El hijo de Bachelet llamó también a quienes lo acusaron con respecto al caso Caval de ofrecer disculpas, como lo han hecho algunos editores de medios de comunicación y la escritora Isabel Allende.