Daniel Jadue y la Inmobiliaria Popular de Recoleta: "No estamos compitiendo con el mercado"

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, explicó en Mediodía en ADN los alcances del proyecto de Inmobiliaria Popular: Un edificio de cinco pisos cerca de la municipalidad para arrendarle a precio justo una vivienda a familias vulnerables.

"En nuestro país hay una sobreideologización que nos ha hecho creer que el mercado todo lo soluciona", explicó Jadue aclarando que la política habitacional se encuentra en ciudades de países desarrollados donde "el 40% o 60% de la población vive en lugares que arriendan al Estado a precio justo".

Ante las posibles críticas del costo que implicaría al municipio, el alcalde aclaró que el proyecto "es solo gestión. No gastamos un solo peso de la municipalidad".

Finalmente, Jadie explicó que "cuando no hay ganancias el Estado puede hacerlo porque estás prestando un servicio. No estamos compitiendo con el mercado ni que el mercado desaparezca", cerrando con que "el segmento que nosotros estamos atendiendo no lo quiere atender el mercado porque no es rentable".