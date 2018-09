Dan de baja a dos carabineros por participación en banda delictual

Dos oficiales de Carabineros fueron dados de baja, tras ser detenidos como integrantes de una banda criminal que se dedicaba a delitos como el robo en lugar no habitado, cohecho y receptación.



Para dar con el paradero de los maleantes, la Policía de Investigaciones realizó un operativo en las comunas de Independencia y Recoleta.



Al respecto, el General Director de Carabineros, Hermes Soto, señaló que "hay dos personas que ya no pertenecen a la institución. Fueron desvinculados en forma inmediata y están puestos a disposición del Tribunal por cierta participación en delitos de ciertos procesos en Santiago".



Vale decir que a los detenidos se suman un par más de personas identificadas, además de que no se descarta la intervención de otros uniformados.