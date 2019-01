Dan a conocer otro caso de agresión que involucra al stripper que atacó el auto de una mujer

Una nueva acusación en su contra sumó Javier Ponce, el stripper argentino que fue denunciado en diciembre pasado por una mujer luego de que atacara su auto y la insultara mientras estaba acompañada de su hija.



El trasandino estaba citado para la audiencia del martes, pero no se presentó a la instancia, en donde se dio a conocer que existe otro caso en su contra.



De acuerdo a Chilevisión, las imágenes de una cámara de vigilancia reveladas mostraron a Ponce intentando ingresar por una salida a una bencinera, cuando un auto conducido por otra mujer abandonaba el recinto y por ende no lo dejaba pasar.



Frente a esto, Ponce tuvo una actitud similar a la mostrada en el caso denunciado en diciembre, bajándose del auto y golpeando con sus puños el vehículo de la mujer, llegando incluso a generar abolladuras.



Esta víctima es Fernanda Morales, quien al reconocerlo en los videos de la primera denuncia, decidió también denunciarlo a la justicia. No obstante, como no se presentó a la audiencia, se emitió una orden de detención contra Ponce.