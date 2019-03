Cuerpo de haitiano que murió tras pasar dos días en el aeropuerto aún está en el SML

El cuerpo del ciudadano haitiano que murió tras pasar dos días en el aeropuerto aún permanece en la morgue del Servicio Médico Legal.

"Es un aspecto que escapa a la potestades que tenemos como fiscalía, no obstante sí me consta que había interés por parte de la testigo que auxilió a este ciudadano haitiano en el aeropuerto de repatriar prontamente el cuerpo a Haití y de acuerdo a la información que como fiscalía manejamos la repatriación aún no se produce", dijo el fiscal jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza, a El Mercurio.

Joseph Henry estuvo el 22 y 23 de agosto de 2018 en el aeropuerto, luego que los empleados de la aerolínea en la pretendía viajar a su país no le permitieron subir al avión por notarlo enfermo. Pamela Salas lo auxilió en el lugar y facilitó su traslado al Hospital del Salvador, donde falleció por "insuficiencia respiratoria, neumonía y probable tuberculosis", de acuerdo con el parte médico.

A la espera de las diligencias de la brigada de Derechos Humanos de la PDI, el fiscal Baeza indaga si existió algún tipo de negligencia en la muerte del hombre de 40 años "parte de algún organismo público o privado, en haber otorgado los socorros necesarios oportunos a este ciudadano haitiano".

"Básicamente, estamos estudiando y lo que me parece más próximo o más posible es un delito culposo, pero tampoco no nos cerramos a la posibilidad de un homicidio del punto de vista doloso, pero eso es claramente preliminarmente, que haya ocurrido de esa forma", agregó.

En tanto, Salas no se ha desentendido de Henry y ha mantenido contacto con su familia y ayuda en lograr la repatriación del cadáver a Haití. "Uno quisiera que fuera más rápido, pero algo así tiene que ir a muchas instituciones, entonces se demora mucho más de lo que se espera. Gracias a la fiscalía pudo ser más rápido. Me dieron un poder para hacer los trámites en el SML (...) Como en Chile no hay familiares de Joseph, me lo dieron a mí como la persona más cercana", dijo.

"Ya hicimos los trámites en el SML para hacer el retiro del cuerpo. Ha sido súper complicado, ni la subsecretaría ni el ministerio ni nosotros nunca pensamos que se demoraría. Yo estoy en permanente contacto con la familia", agregó.