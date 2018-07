Cuatro reos de Punta Peuco y uno de Colina quedan en libertad condicional

Durante esta jornada, la Corte Suprema concedió la libertad condicional a cuatro presos de Punta Peuco y a uno de Colina, quienes estaban condenados por violaciones a los Derechos Humanos.



El máximo tribunal acogió los recursos de amparo de parte de Gamaliel Soto Segura, Manuel Pérez Santillán, José Quintanilla Fernández, Hernán Portillo Aranda y Felipe González Astorga.



A pesar de los cuestionamientos al fallo, la Corte Suprema señaló que "conviene aclarar que lo que se ha venido reflexionando no conlleva desconocer la particular gravedad de los crímenes de lesa humanidad como aquel por el que cumple condena el amparado".



Sin embargo, el mismo organismo profundiza en que las convenciones suscritas por Chile en materia de DD.HH no impiden la reincorporación de los condenados a la sociedad.