Cristian Rosselot afirmó que episodios violentos son por una lesión cerebral

Tras ser detenido en Pirque, el abogado Cristián Rosselot de 45 años enfrentó a la justicia este jueves, debido a una causa por amenazas que mantiene pendiente desde 2015.

El profesional se hizo conocido tras la viralización de un video en el que discutía verbalmente con trabajadores de un supermercado donde insultó al personal y amenazó con demandar a los implicados.

Al ser consultado por estos hechos, Cristian Rosselot aseguró que en septiembre del 2018 sufrió un accidente vehicular que lo dejó 40 días en coma y que habría afectado varias regiones de su cerebro, provocando episodios de amnesia y comportamiento anómalo.

"No se trata de un tema de violencia. Yo estuve un accidente y estuve 6 días en riesgo vital. Tuve una lesión en el lóbulo cerebral derecho que me afecta, entre otras cosas, la toma de decisiones y la capacidad de análisis y en eso malas actitudes (...) es como que un viejito no tuviera control de esfínter", explicó el abogado.

Según antecedentes policiales, el accidente relatado por Rosselot ocurrió en septiembre de 2018 en la comuna de Las Condes, donde el abogado circulaba en moto y fue impactado por otro vehículo. Tras ello estuvo internado en una clínica privada y por 40 días en estado de coma, según relató.

Sin embargo, este jueves compareció ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por el delito de amenaza simple que data de diciembre del año 2015. El hecho ocurrió en un café de la comuna de Santiago donde mantuvo una discusión con dos personas a quienes habría dicho "Ustedes meten conmigo y yo soy capaz de sacar una pistola y meterles un balazo a ti y a ti".

El fiscal del caso, Ernesto Vasquez explicó que "a partir de estos antecedentes se abrió una investigación y que el imputado fue citado para comparecer ante el tribunal y en reiteradas oportunidades se despachó orden de detención ya que no comparecía o justificaba de manera insuficiente".

Finalmente el tribunal no acogió la solicitud de Ministerio Público de dictaminar firma mensual contra Cristian Rosselot, quien se retiró sin medidas cautelares, mientras que la investigación se extenderá por 30 días más.