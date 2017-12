Cristián Larroulet: "Uno de los sellos de Sebastián Piñera es el concepto de unidad"

Varias discusiones ha generado el programa de Alejandro Guillier, pues desde Chile Vamos dicen que cuesta US$ 40 mil millones y no US$ 10 mil millones, que fue la cifra señalada por el candidato de la Fuerza de la Mayoría.

Cristián Larroulet, en conversación con ADN Hoy, se sumó a las críticas contra el candidato de la Fuerza de la Mayoría. "Los US$ 40 mil millones salen de un estudio riguroso del programa de Alejandro Guillier. Los compromisos en Educación llegan a un 1,85% del PIB, en Inversión Pública llega a un 0,5%, en Tercera Edad es del 0,43% y así sucesivamente. Eso suma los US$ 40 mil millones en cuatro años", señaló.

En esa misma línea, el economista apuntó que "cuando uno arma un programa de Gobierno, fija un aumento de gasto anual y hay elementos que son avances parciales y que llegan en régimen. En el caso de la propuesta de Guillier, durante su período estamos hablando de US$ 40 mil millones".

Respecto al senador, el académico de la Universidad del Desarrollo comentó que "ha tenido muchos problemas con su programa, a pocos días de la primera vuelta lo entregó pese a que había anunciado que no lo iba a entregar. Creo que hay un tema más de fondo, hay una cosa táctica para conseguir votos del Frente Amplio. Y hay una cosa técnica, destacados economistas de la Concertación no se sumaron a su comando".

Por último, el exministro de la Segpres en el Gobierno de Sebastián Piñera indicó que

"Uno de sus sellos es el concepto de unidad. Hay que recoger, con espíritu de acuerdos y consensos, las posiciones de otros sectores porque el país tiene muchos desafíos. Eso ha hecho en la segunda vuelta, como facilitar el pago de las personas de los CFT e IP, que era de Carolina Goic y sumar a sus propuestas lo que pretendía Ricardo Lagos respecto a infraestructura".