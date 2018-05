Creador de "Antorcha": "Está guardado en mi notebook, no en los allanados. Mala la investigación"

"En el fondo, ellos nunca periciaron la aplicación ya que suponían que estaba en los computadores incautados, hubo un grave error. 'Antorcha' está guardada en mi notebook, no en los allanados. Mala la investigación".

Las palabras son de Álex Smith, creador del polémico software, que interceptaría las conversaciones de Whatsapp y que habría sido usado en la Operación Huracán, después que un informe de la PDI arrojara que el programa "nunca existió", según reveló La Tercera.

En diálogo con el diario El Austral, el informático sostuvo que "a través de mi abogado de la Defensoría (Rigoberto Ortiz) realizaremos los peritajes de la aplicación, eso ya se solicitó al tribunal. Será una investigación externa de una universidad, necesitamos de alguien que sea imparcial".





"La información estaba en ese servidor de Carabineros en la Unidad de Inteligencia aquí en Temuco, pero ésta fue borrada al momento del allanamiento por seguridad, además de la base de datos de todos los que estaban interferidos (...) En el servidor había muchas personas y a nadie le convenía, sobre todo a Carabineros. Por eso lo eliminaron", dijo Smith.

Y agregó: "Por lo tanto, lo que ellos encontraron en estos dos computadores (que incautaron) fue el visor de mensajería para ir revisando lo que iba incautando la aplicación, programa que también estaba en varios otros computadores de otros integrantes de la unidad, en definitiva era un acceso para ver los reportes txt".

Smith agregó que "yo no sé lo que es una asociación ilícita, yo no he robado, no he ganado dinero, no he violado a nadie, sólo hice una aplicación para intervenir teléfonos y se descubrieron cosas que al parecer no se deberían saber y eso a algunos les dolió mucho", concluyó.