Corte suspende acuerdo por caso Karadima y llama a audiencia de conciliación

La Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago suspendió el acuerdo en torno a la responsabilidad de la Iglesia Católica chilena por el caso Karadima, llamando a las partes a una audiencia de conciliación fijada para el 20 de noviembre.

El tribunal además rechazó la solicitud de exhorto internacional al Vaticano, que solicitó el Arzobispado, para pedir más antecedentes sobre la causa que estarían en el informe Scicluna.

El presidente de la Novena Sala, Miguel Vásquez, afirmó que "como todas las conciliaciones" se buscará llegar a un acuerdo, y que se rechazó el exhorto "por la oportunidad en la que se pidió".

Así fue la reacción de los demandantes en las redes sociales, quienes descartaron de plano buscar un acuerdo porque significaría "forzarnos a aceptar que no hubo encubrimiento":

Por 4 a vez se nos llama a conciliación , lo cual sería forzarnos a aceptar que no hubo encubrimiento ( postura de la Iglesia) , No vamos a defraudar a nuestras familias y nuestras conciencias , Magistrados sepan que nos traumatizan nuevamente.

La Corte de Apelaciones acaba de llamarnos a CONCILIACIÓN el 20 de Nov. Sepan todos que NO HAY CONCILIACIÓN. Vamos a pelear hasta que no nos quede ningún recurso. Es una táctica más que favorece al arzobispado, Errázuriz y Ezzati. Así con la justicia. Encubridores NO ganarán.