Corte Suprema ordena al Estado costear tratamiento para menores de edad con mortal enfermedad

La Corte Suprema falló a favor de los pacientes, luego de que acogiera un recurso de protección y ordenara al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y al Ministerio de Salud (Minsal) dar cobertura a tres menores de edad, quienes fueron diagnosticados con una rara enfermedad, llamada Lipofuscinosis Neuronal Ceroidea Tipo (CLN2).



De acuerdo al fallo, dado a conocer por El Mostrador, las instituciones deberán costear el medicamento Brineura, cuyo costo alcanza los US$ 27.000 para dos semanas, con un promedio anual que está alrededor de los US$ 486.000 mientras "los médicos tratantes así lo determinen, con el objeto que se inicie en el más breve tiempo el tratamiento indicado".



El fallo revoca la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, planteando que "con la negativa de los recurridos a proporcionar un medicamento indispensable para la sobrevida e integridad física de los recurrentes, sobre la base principalmente de consideraciones de índole económica, éstos han ocurrido en un acto arbitrario, que amenaza una garantía fundamental, puesto que los actores no se encuentra en condiciones de adquirirlo".



La resolución cierra afirmando que "aun cuando la imposición de medidas como la descrita precedentemente responde a una manifestación de las atribuciones propias de este tribunal, ella no alcanza ni define, de modo alguno, la implementación y diseño de políticas públicas, pues tal labor excede las dificultades de esta Corte y corresponde, en propiedad, a una función de otros órganos del Estado, cuya singularización no cabe efectuar en este tribunal".