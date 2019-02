Corte Suprema confirma denuncia por amenazas contra ministro Jaime Arancibia

El vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, confirmó la existencia de denuncias por parte del ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia por una serie de correos amenazantes en su contra.

"(El Ministro) me informa que hay dos tipos de situaciones. La primera son los correos que recibió de corte amenazante, esto ocurrió el año pasado, él lo puso en conocimiento del presidente de la Corte Suprema, de su presidente y también del Ministerio Público. (…) Respecto a la querella él me ha dicho que no", afirmó.

La información se dio a conocer por el sitio Interferencia.cl, dónde se publicó parte de una querella presentada contra el comandante en jefe de la Armada, Julio Leiva, por presuntamente intentar obstruir el trabajo del expresidente del tribunal de alzada de la ciudad porteña, quien hoy investiga causas de derechos humanos.

Según el libelo citado, el Almirante utiliza "caudales públicos asignados como gastos reservados, financia, de manera clandestina, la defensa judicial como la obstrucción de los procesos penales de gran parte de los imputados en causas por violaciones de derechos humanos en donde se encuentran involucrados altos mandos de la Armada".

Sin embargo el vocero del máximo tribunal agregó que el juez Arancibia "no conoce cabalmente la querella" y ante la consulta respecto a supuestas interceptaciones telefónicas afirmó que hasta el momento no han sido denunciadas.

Por su parte la Armada emitió un comunicado afirmando que "los hechos en que se funda la querella son completamente falsos y se basan en conjeturas y suposiciones sin fundamento realizadas por la querellante" y agrega que "la Armada de Chile y su comandante en jefe son absolutamente respetuosos del estado de derecho y particularmente respecto del Poder Judicial".