Corte Suprema condena a supermercado por la violación de adolescente en un local de La Granja

En fallo unánime la Corte Suprema condenó a Cencosud a pagar una indemnización de $50 millones a los padres y al adolescente de 14 años que fue víctima de violación en un supermercado Santa Isabel de la comuna de La Granja. El hecho se produjo en marzo de 2012 y la justicia responsabilizó a la compañía por faltar a su deber de vigilar al dependiente agresor, quien realizaba funciones de guardia como subcontratado.

"El vínculo de dependencia -como presupuesto de la responsabilidad en estudio- no queda restringido a la existencia únicamente de una relación laboral típica, aceptándose un concepto más amplio y comprensivo de situaciones que las nuevas realidades sociales presentan (...) pudiendo abarcar también situaciones de dependencia funcional", expone el texto de la determinación que difunde el Poder Judicial.

La Primera Sala del máximo tribunal establece que "la demandada no justificó haber sido plenamente diligente en la elección, control y vigilancia de sus ‘empleados' o más precisamente, como lo dispone el inciso final de la norma citada, que aun con la autoridad y el cuidado que su calidad le confiere no hubiere podido impedir el hecho, lo que no hizo, al no haberse rendido prueba en este sentido".