Corte Suprema anula juicio contra cuatro carabineros involucrados en desaparición de José Vergara

La Corte Suprema resolvió anular el juicio contra Carlos Valencia, Ángelo Muñoz, Manuel Carvajal y Abraham Caro, los excuatro carabineros condenados por el delito de detención ilegal de José Vergara, quien desapareció en el desierto, en el sector de Alto Hospicio, el 13 de septiembre de 2015.

En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal estableció que los jueces erraron al no calificar el hecho como secuestro, al sentenciarlos a penas de entre los 41 y 300 días de presidio.

"La detención difícilmente puede calificarse de legal, porque no existió ninguna denuncia de un hecho delictivo en contra de José Vergara que impulsara un procedimiento policial. Es más, si los carabineros involucrados tomaron conocimiento de que era una persona enferma, con problemas mentales, que sufría una crisis, no era en absoluto procedente detenerla e introducirla -con evidente afectación de su libertad ambulatoria- en el carro policial, teniendo en cuenta que (...) existían instrucciones de Carabineros que prohibían trasladar a ese tipo de personas en los vehículos destinados a los detenidos", señaló el fallo de la Suprema.





Para el máximo tribunal, "es un hecho establecido que los funcionarios detuvieron a José Vergara en su domicilio y no lo llevaron a un centro asistencial ni unidad policial, no dejaron constancia del procedimiento, no lo presentaron a un tribunal ni comunican a un fiscal sobre su detención, lo que demuestra una absoluta desconexión con el sistema legal de persecución penal, al efectuar de inmediato un llamado a Cenco, entregando una información falsa, alterando la hoja de ruta cuya función era dejar constancia de un hecho policial (...), apartándose del sistema legítimo de privación de libertad de las personas".

"En consecuencia, se invalida la sentencia de 11 de abril pasado del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique y el juicio oral que le antecedió en el proceso (...) y se restablece la causa al estado de realizarse nuevo juicio ante tribunal no inhabilitado (de Iquique), que corresponda", agregó el dictamen.