Corte de Apelaciones de Coyhaique ratificó indemnización a Nabila Rifo

La Corte de Apelaciones de Coyhaique ratificó, de forma unánime, la indemnización de $150 millones que deberá pagar Mauricio Ortega a Nabila Riffo, a quién le sacó los ojos y golpeó hasta casi matarla.

En agosto, el Primer Juzgado de Letras de Coyhaique ordenó pagar esa cantidad, luego de una demanda presentada por la víctima. La instancia consideró el daño moral generado en 2016, año de la agresión.

Mauricio Ortega cumple una condena de 18 años por el delito de lesiones graves, luego que la Corte Suprema acogiera parcialmente un recurso de nulidad presentado por su defensa y redujera el tiempo que debe pasar en la cárcel al considerar que no existió femicidio frustrado.

"No estamos afirmando que no haya tenido la intención de matar, estamos diciendo que no está demostrado en los hechos", explicó después Lamberto Cisternas, ministro de la Corte Suprema.