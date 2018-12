'Conycit con maquillaje': Couve criticó nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología antes de asumir

El Presidente Sebastián Piñera finalmente se decidió por el neurocientífico Andrés Couve y la bióloga Carolina Torrealba para ser los primeros en ocupar los cargos de ministro y subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

Sin embargo, pese a que ambos fueron activos participantes en la gestación del proyecto, la sinergia con el cargo no siempre fue tal.

En entrevista con revista Qué Pasa en mayo de este año, Couve confesó que tras una reunión con el equipo de Piñera hubo "avances en la dirección correcta, pero no en la magnitud esperada".





El nuevo ministro aseguró que en el primer borrador no hubo "una actitud de recoger de verdad las opiniones del mundo científico" y acusó que al presentar nuevas observaciones "empecé a encontrarme con un pared".

En la ocasión disparó duramente contra la administración de Bachelet y cuestionó: "¿Qué hizo el gobierno anterior para fortalecer la ciencia? Nada. Trataron de aprobar un proyecto de ley para que se percibiera una voluntad que tenía costo cero, ni político, ni financiero".

Luego precisó: "No es un comentario contra Bachelet. Los últimos gobiernos, incluyendo el anterior de Piñera, no han demostrado voluntad política para incorporar a la ciencia en la visión de desarrollo del país".

Finalmente, Couve respaldó la frase de considerar el nuevo ministerio como "un Conicyt con maquillaje" e incluso agregó que en el proyecto tienes "un ministro, un subsecretario y una agencia, que va a ser Conicyt con algo más de recursos".





Por otro lado, la actual subsecretaria Torrealba se sumó a una carta publicada en 2015 en El Mercurio y firmada por más de 400 científicos donde acusaba que "Nuestros gobiernos han elegido la ignorancia".

Recordando aquello, sostuvo en conversación con revista Capital en abril del 2018 que "todavía no sé si tuvo efecto positivo o no, porque al final se presionó a un gobierno que no tenía mucho interés en la ciencia y nos ha costado un montón".

Durante la discusión del nuevo ministerio, Torrealba acusó que en el proyecto "sobraron lugares comunes, faltan propuestas concretas".

"No es malo, sería un grave error botarlo a la basura. Pero es poco ambicioso y a veces ingenuo. Enfoca el éxito de coordinación del ministerio en un comité interministerial, que es una figura probadamente fracasada", manifestó.





En la entrevista, la nueva subsecretaria tildó el proyecto como "un Conicyt con chapita de ministerio" y agregó irónicamente que "para que funcione, de ministro vamos a tener que poner a Mandraque el mago".

Finalmente, la nueva subsecretaria incluso deslizó críticas a la primera administración de Piñera. "Prometió el oro y el moro. Y bueno, vino el terremoto y pasó a segundo plano", remarcó.

