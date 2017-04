Contraloría ordenó que el Coca Mendoza devuelva $26 millones

La Contraloría General de la República dictaminó que el concejal de Viña del Mar, Gabriel Coca Mendoza, devuelva $26 millones por la no justificación de pagos municipales entre los años 2014 y 2016.

El organismo determinó que el exfutbolista no justificó los cobros por sus proyectos deportivos infantiles dentro de la comuna. Las acusaciones indican que Mendoza no asistía a las sesiones de la escuela de fútbol para niños.

Mendoza dijo a Radio ADN que apelará al dictamen: "No hay ninguna posibilidad, ningún reparo de que yo no haya hecho mi trabajo en estos 12 años que trabajé en la Casa del Deporte. Este cuestionamiento del 2014 al 2016 me parece de verdad una tontera, una estupidez gigantesca".