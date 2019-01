Contraloría inició auditoría en las Fuerzas Armadas por compra de pasajes

La Contraloría General de la República inició un sumario en las Fuerzas Armadas referente a los mecanismos que usan para comprar pasajes los altos oficiales, a solicitud de la ministra en visita Romy Rutherford, encargada de la investigación del desfalco en el Ejército a través de la Ley Reservada del Ejército y la arista relacionada con los viajes institucionales.

"Se inició un proceso de auditoría, referente al gasto en pasajes y viáticos ejecutado en el Ejército, y en las demás ramas de las Fuerzas Armadas. Ya se requirió formalmente información a las instituciones involucradas, quienes están entregando los diversos antecedentes solicitados en base a un cronograma, considerando el alto volumen de información", explicó el ente regulador a La Tercera.

De acuerdo con el medio, la Sección Pasajes y Fletes del Ejército, encargada de ejecutar los viajes de los uniformados, no fue auditada ninguna vez entre 2010 y 2018.

"El Departamento (de Contraloría) de Fuerzas Armadas, Seguridad, Presidencia, Hacienda y RR.EE. cumple con informar que este organismo de control, entre el año 2010 a la fecha (6 de diciembre), no ha realizado auditorías o investigaciones especiales en las que se haya tenido como ente auditado principal a la Sección de Pasajes y Fletes", contestó el organismo.

No obstante, en auditorías a otras áreas del Ejército, la entidad sí detectó problemas con pasajes: hay 12 informes que contienen alguna observación sobre la adquisición de los boletos entre el 1 de enero de 2010 y el 6 de diciembre de 2018.

"En particular no se auditó la sección, pero la materia fue sujeto de auditorías. No obstante lo anterior, se han realizado diversas investigaciones y/o auditorías que se han relacionado con la materia de adquisición de pasajes y fletes", dijeron desde la Contraloría.

Rutherford indaga el uso de pasajes institucionales para las vacaciones por altos oficiales, quienes obtenían devoluciones de dinero tras abaratar costos mediante las agencias de viaje.