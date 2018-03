Contraloría detectó irregularidades por más de $23 mil millones en Bienestar de Carabineros

La Contraloría detectó una serie de irregularidades en la Dirección de Bienestar de Carabineros, relacionadas con los dineros de los excedentes de la Mutualidad (Mutucar) de la institución. Los antecedentes fueron derivados a la Fiscalía Nacional.

De acuerdo con el Informe Final de Investigación Especial N°540, citado por La Tercera, entre 2005 y 2016, "a la Dirección de Bienestar le correspondió recibir excedentes de la Mutualidad de Carabineros por un total de $ 23.574.074.551, monto que debió formar parte de su patrimonio de afectación fiscal”. Sin embargo, "tal cifra no ingresó en sus arcas, pues con ellos compensó deudas adquiridas con dicha aseguradora".

La Contraloría determinó que este "mecanismo resulta improcedente", por lo que Carabineros deberá adoptar medidas y así prevenir la existencia de "operaciones compensadas".

El órgano fiscalizador afirmó que la Dirección de Bienestar no contó los ingresos que generó como excedentes y tampoco las deudas adquiridas con la mutualidad.

Carabineros informó que, si bien las operaciones no ingresaron a los libros de Bienestar, existen respaldos para probar que sí se construyeron y adquirieron inmuebles con el dinero requerido. No obstante, la Contraloría afirmó que esto "da cuenta de que la contabilidad de la Dibicar no revela la estructura financiera real de su patrimonio, lo que, sumado sobre la falta de registro íntegro de los inmuebles de la entidad, afecta la razonabilidad, oportunidad e integridad de la información contable".

En este panorama, la Contraloría le ordenó a Bienestar registrar la deuda en un plazo de 30 días hábiles, a contar del 6 de febrero de 2018.

La policía uniformada se defendió y dijo que "en lo referente a la administración y uso de los fondos provenientes de los excedentes de la Mutualidad, la Dirección de Bienestar remitió en los descargos a la Contraloría una carpeta completa con títulos de dominio, los que acreditan que Bienestar adquirió con dichos fondos para su patrimonio de afectación fiscal diferentes inmuebles".

La Mutucar es una corporación de seguros y de sistema de previsión para el personal activo de Carabineros, la Policía de Investigaciones y sus familias. Es administrada por un consejo de nueve personas, entre ellos, el general director de Carabineros Bruno Villalobos, su presidente; el director de Bienestar de Carabineros, general Manuel Letelier, vicepresidente, y el director general de la PDI (Héctor Espinosa).