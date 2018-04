Contesse: No fue mi intención que SQM pagara menos impuestos en los montos que se me ha imputado

El exgerente de SQM, Patricio Contesse, comenzó a prestar una serie de declaraciones a principios de este año, la primera sobre su biografía empresarial, la segunda acerca de los aportes irregulares, y en la tercera respondió sobre otros tres conjuntos de temas.

Dentro de esos, se incluyó al fallecido Adolfo Zaldívar y los aportes al PRI, a Carlos Ominami y Marco Enríquez-Ominami, diciendo que este último le pidió los recursos y que además definió el mecanismo de los aportes de ME-O, quien se defendió este martes. En la última, habló de Marcelo Rozas, histórico militante DC que, según el egresado de Ingeniería Forestal prestó efectivamente servicios.

De acuerdo a La Tercera, Contesse aún no ha prestado declaración sobre otras figuras políticas involucradas en el caso SQM, como Jorge Pizarro, Pablo Longueira y Fulvio Rossi.

Algunos de sus testimonios aseguran que la empresa recibe muchos prejuicios. "En mi concepto, parte de mi rol era que la compañía fuera conocida tanto por inversionistas, analistas, dirigentes gremiales y también por políticos", dijo.

En esa línea, comentó que SQM tiene pocos puentes comunicacionales con la comunidad, y que los viajes que han sido cuestionados fueron fruto del esfuerzo por "dar a conocer a la comunidad esta compañía, invitando a conocer sus instalaciones y su realidad a personas importantes de distintos ámbitos de la actividad del país", agregó.

"Nunca fue mi intención, ni interés, que SQM, por la vía de estos documentos, pagara menos impuestos en los montos que se me ha imputado, mi intención en estos casos no era no pagar impuestos, sino que efectuar una contribución a la política, lo que me pareció en el momento en que vivía el país, relevante para su desarrollo", explicó Contesse.

En cuanto a su propósito, éste, según él, fue el de hacer ayudas políticas, dado que estimó necesario apoyar la actividad política "bajo cierto marco que iba más allá del Servel", señaló.

El exgerente afirmó que era él quien decidía cómo ejecutar el presupuesto del centro de costos de la empresa, entre los cuales se incluía algunos de los gastos del directorio, siendo él quien tenía el poder de zanjar los aportes a campañas y partidos políticos, donde manifestó que nunca le informó al directorio, ni a nadie que esas boletas no correspondían a servicios efectivamente prestados.

"No le informé a nadie. Y la razón fue porque yo sabía que este era un financiamiento fuera del Servel, por lo tanto, no tenía motivos para decirle a alguien más", reveló.

Quien recibía la documentación por estos servicios no prestados era la secretaria de Contesse, Katherine Bishof, a quien le instruía que recibiera todos los papeles y luego los tramitara.

"Yo le entregaba un listado de personas y empresas respecto de las cuales había que recibir boletas y facturas acordadas por servicios que no se iban a prestar y que correspondían a aportes a políticos. Katherine no sabía que se trataba de documentos por servicios que no se prestarían, ese era un tema mío", confesó.

Además, el ingeniero señaló que no todas las boletas y facturas que utilizó para respaldar aportes políticos corresponden a aquellas por servicios no prestados y que fueron rectificados por SQM S.A ante el SII durante 2015, exceptuando las boletas emitidas por Rozas.

"No solo SQM efectuó aportes a la política de esta forma, sino que muchas otras empresas de nuestro país también lo hicieron", completó.

En relación a Adolfo Zaldívar, aseguró conocerlo desde fines de la época de los 90, donde establecieron una "buena relación", donde el abogado le pidió apoyo para su partido político.

"Recuerdo que cuando dejó de ser miembro de la Democracia Cristiana y ya había iniciado la formación del PRI, con el partido recién formado me señalo que necesitaba financiar su partido", comentó Contesse.

En esta reunión que mantuvo con Zaldívar, confirmó que fue este último quien busco la forma de concretar los aportes, en las cuales "los servicios consignados en las boletas nunca se prestaron y no hubo un acuerdo explícito sobre los servicios", concluyó.