Consuelo Saavedra y sindicatos "recuerdan" que filtraciones en TVN tendrían penas de cárcel

A través de una carta abierta, Consuelo Saavedra, representante de los trabajadores de la empresa en el directorio de TVN, y los sindicatos 1, 2 y 3 de la estación, expusieron sus puntos alrededor del enfrentamiento interno que protagonizan sus principales directivos.

"Los trabajadores de TVN estamos decepcionados", indican al inicio de la misiva, relevando su trabajo diario y el impacto que ha tenido su reciente crisis, que ha desembocado en masivos despidos. "Vemos que ni la administración, ni el gobierno corporativo del canal han estado a la altura de estos desafíos, como lo demuestran los acontecimientos de los últimos días", afirmaron.

Saavedra y los sindicatos califican de "inaceptable" la filtración de documentos e informaciones que, por por ley, deberían ser privados. "Esto pone en entredicho al gobierno corporativo de TVN y plantea serias dudas sobre su funcionamiento a futuro", aseguran, recordando incluso que la ley de TVN "establece reclusión menor en cualquiera de sus grados y multa de diez a 30 UTM a quien infrinja esta obligación".

Por lo anterior, solicitaron un informe por parte de un abogado y de caracter público para establecer responsabilidades por el hecho, y que "independiente de las acciones legales que pudieran ejercerse en virtud del art 9 de la ley de TVN, exigimos que el directorio investigue el origen de la filtración. De comprobarse que provino de un integrante del directorio debe hacerse el correspondiente requerimiento ante la Corte de Apelaciones de acuerdo al Art. 12 de la ley de TVN (causales de cesación en el cargo)", explicaron.

"Aspiramos a que TVN sea una empresa austera, donde ejecutivos, rostros y todos los trabajadores compartamos los sacrificios que exige el actual momento y donde no se reproduzcan las brechas salariales y privilegios que nuestro país busca superar", añadieron, esperando que "este directorio cumpla con su mandato y no convierta a la televisión pública de Chile en un campo de batalla política. En ese juego, los trabajadores de TVN no estamos dispuestos a participar", cerraron.