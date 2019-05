Constructor denunció estafa de parte del exobispo Durán por trabajos en Catedral Evangélica

En conversación en exclusiva con ADN, el constructor Luciano Quintana reveló que fue estafado por el exobispo evangélico, Eduardo Durán, a raíz de unos trabajos de refacción de la fachada de la Catedral Evangélica.



Según relató el afectado, las labores surgieron luego de los daños que provocó el terremoto en 2010.



El hombre decidió hacer pública la denuncia ya que el exobispo Durán solo le canceló $20 millones de los $30 millones que se pactaron por contrato, en una situación en la cual lleva esperando desde 2013.



A raíz de la situación, lleva pagando multas por el no pago de IVA por las facturas que nunca fueron canceladas.



"El primer presupuesto era solo pintar la catedral. Para ello, solo estaba el obispo y mi persona y me entregó el presupuesto inicial de casi $17 millones. Después, hubo un aumento de obra ya que detectamos fallos estructurales y eso costó $30 millones cerrado. La segunda factura me hacen elevar el valor, y me dijeron que por el atraso añadiera $200 mil más y que hiciera una factura. La entrego, me dijeron que todo listo, que iban a sacar la firma, lo cual al día de hoy sé, con los documentos que tengo, que solo cancelaron $20 millones, y me quedaron debiendo $10 millones", detalló.



Con respecto a las multas, Quintana expresó que "cuando no pude pagar el IVA de la segunda factura, giré a Tesorería el 13 de enero de 2013, 30 días después de entregar la segunda factura, con un costo de $5 millones. Ahora, ese IVA va en $18 millones por concepto de no pago".



"Era insospechado dónde iba a terminar esto. Mandé varios avisos a autoridades que el obispo me había estafado, pero nadie me respondió ni escuchó", añadió.



Como era de esperar, las deudas han hecho que Quintana no pueda salir de Dicom, a pesar de que desde 2012 está detrás de los involucrados para el cobro.



Estos son los documentos.