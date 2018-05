Consejo para la Transparencia: Reuniones de Abbott con parlamentarios no son positivas

Las reuniones de Jorge Abbott con parlamentarios, previas a su designación como Fiscal Nacional, "no son positivas", porque existen las instancias públicas para hacerlo, dijo el presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, en ADN Hoy.

"Las reuniones previas al nombramiento, creo, que no son positivas. Deben empezar dejarse de lado y erradicarlas", dijo Drago.

Además, explicó que el nombramiento del Fiscal Nacional "es un sistema que considera además audiencias públicas, hay un debate abierto".

"Las reuniones opacas, que no se trasparentan y están fuera de este proceso público, no son convenientes y deberían evitarse", agregó.

El profesional explicó que las citas privadas con parlamentarios son innecesarias, porque existen instancias como la comisión de constitución para que sean interrogados. "No veo que no haya un sistema donde no pueda accederse públicamente a los parlamentarios", dijo.

Sobre la intervención de intermediarios, Drago afirmó su actividad es legítima, pero "debe quedar registro" de ella. "La legislación exige que esa actividad se transparente, sobre todo cuando es mediante audiencias con autoridades del Estado", dijo.