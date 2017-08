Confederación Nacional Dueños de Camiones no se sumará al paro: No seremos los matones del barrio

"Nosotros no vamos a participar en el paro porque no podemos, como digo yo, ser los matones del barrio. Hemos hecho un diagnóstico en las 120 asociaciones que tenemos y no están por esta movilización porque la gente tiene que trabajar".

De esta manera, el timonel de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), Juan Araya, criticó el anuncio de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC) de realizar un paro nacional si es que el Gobierno no cumple con su petitorio.

En entrevista con radio Digital FM, el dirigente sostuvo que "es un tema irresponsable, porque no podemos estar amenazando no al país, no al Gobierno, sino a todos los ciudadanos".

Respecto a los dirigentes de la (CNTC), Araya enfatizó que "ellos han estado en una posición donde el vicepresidente y otro dirigente que es del sur (el secretario general de la CNTC, José Egido, es candidato a diputado por Valparaíso), han usado el gremio para usar como trampolín político para ser candidato. En la confederación nuestra no estamos para eso".

"Tener gremio no es solamente tener un regimiento para hacer paro al Gobierno de turno. Con el presidente Piñera, que también trabajamos bastante en el Gobierno anterior porque también sucedieron hechos graves, nosotros dimos todo el apoyo también a ese Gobierno para buscar soluciones. Si la solución tenemos que hacerla entre todos", subrayó.