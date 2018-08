Confech llama a la ministra Cubillos a que "no esconda los temas de fondo"

La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) establece su agenda ante la ministra de Educación, Marcela Cubillos, luego de que los dirigentes realizaran una asamblea general el reciente fin de semana en la ciudad de Santiago.

El presidente de la Federación de Estudiantes de la Univesidad de Santiago (FedeUsach), Juan Pablo De La Torre, espera que su presencia en el Mineduc destrabe el "diáogo de sordos" que hubo con el exsecretario de Estado, Gerardo Varela.

"Le pedimos a la ministra que no esconda la pelota, no esconda los temas de fondo. Necesitamos un pronunciamiento formal respecto al estatuto laboral (para jóvenes), el nuevo CAE y la educación no sexista", explicó el dirigente de la Usach.

"Si es que eso no está, por supuesto que vamos a seguir teniendo diferencias entre el movimiento estudiantil y el Gobierno, porque lo que aún no nos queda claro es si conciben a la educación como un bien de consumo o un derecho social", agregó De La Torre.