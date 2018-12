Conductor usa noticias falsas para acusar de grave delito a Camila Vallejo

Polémica causó en redes sociales durante la Navidad el comentario en Twitter del conductor de radio, expresidente de Colmena y exvicepresidente de ENAP, Gonzalo de la Carrera, donde acusó en base a noticias falsas a Camila Vallejo de "defender" la pedofilia.

"Camila Vallejo defiende el derecho a la pedofilia. Espero sea aclarado", escribió en la red social con un enlace a un medio español de ultraderecha llamado "La Tribuna", reconocido por publicar artículos completamente falsos como el supuesto asesinato de un famoso empresario que murió de un infarto en su casa, o que un dirigente político fallecido habría estrangulado a su esposa.





De la Carrera posteriormente borró el tuit, y peleando con diversos usuarios de la red social se defendió asegurando que el enlace al sitio se lo mostró Google (que no es un medio de comunicación sino un motor de búsqueda que cataloga páginas web), que "puse que era necesario aclarar otorgándole el beneficio de la duda", y que "yo no tengo cómo saber que este es un medio trucho, no me dedico a la investigación periodística".

Se difundió por google? No se meta a navegar tatita si no entiende cómo funciona: acá hay sitio ultraderecha integrista que fabrica una historia absurda y ¡tu te la crees! Ya plantear derecho a réplica es seguirte el deshonesto juego. — Cristóbal Bellolio (@cbellolio) 26 de diciembre de 2018

Eres tú quien publica noticia falsa a sabiendas. Creas un conflicto artificial y luego te las das de abierto para que se defienda de una mentira. Me intriga qué carajo entiendes por ética periodística... — Cristóbal Bellolio (@cbellolio) 26 de diciembre de 2018

El conductor de radio posteriormente ofreció disculpas, pero condicionales, aseverando que "si la noticia que se difundió por Google es falsa, le ofrezco mis disculpas a Camila Vallejo", pese a la seguidilla de aclaraciones que era una mentira. Luego, siguió sugiriendo acusaciones contra la diputada de respaldar la pederastia, argumentando que ha usado poleras con la imagen de la filósofa feminista francesa Simone de Beauvoir.

La diputada Vallejo indicó por su parte que "bastaba leer contenido para darse cuenta que no había fuentes ni información fidedigna", apuntando a que "aquí no hubo ingenuidad", y difundiendo posteriormente una guía para identificar noticias falsas.

1 No debería tener que aclarar la veracidad de una noticia EVIDENTEMENTE falsa

2 Comunicadores y medios deben ser rigurosos

3 Inaceptable el nivel de estrategias de la ultra derecha para difamar y desinformar

4 Patético que sea la única forma que tienen de "debatir" políticamente pic.twitter.com/nuuveOC4rO — Camila Vallejo Dowling (@camila_vallejo) 26 de diciembre de 2018

Cabe recordar que la diputada es frecuentemente víctima de rumores inventados que se difunden en redes sociales en su contra y sin ningún fundamento o prueba, como que su padre tenía negocios con La Moneda, o que maneja un auto Audi, lo que ha desmentido con un particular sentido del humor numerosas veces.

AL FIN ANDUVE EN UN AUDI!!!!!!!!!!!! 😂😂😂😂 Gracias a los estudiantes del Vicente Valdés de La Florida!! Tienen mucho talento!! 🙌🏾🙌🏾🙌🏾 pic.twitter.com/pBYXa8KVBI — Camila Vallejo Dowling (@camila_vallejo) 25 de agosto de 2017