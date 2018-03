Condenan a funcionario de la PDI por entregar informes falsos

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a Patricio Fuentes, funcionario de la PDI, a 2 años de presidio, con el beneficio de la remisión condicional de la pena.

En fallo unánime, la Quinta Sala del tribunal de alzada descartó infracción de ley en la sentencia dictada por el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago.

"No resulta adecuado vincular la conducta del acusado a la figura del artículo 206 del Código Penal, como pretende su defensa, puesto que los sujetos activos del comportamiento que allí se describe son los testigos, esto es, las personas llamadas a deponer bajo la fe del juramento o de la promesa de decir verdad en causa ajena sobre hechos que ha visto, oído o presenciado; los peritos, vale decir, las personas llamadas a informar al tribunal acerca de algún hecho en razón de sus conocimientos especializados en alguna ciencia, arte u oficio; y los intérpretes, que tienen la función de expresar en una lengua lo que está escrito o dicho en otra; representaciones que no llevo a cabo Patricio Hernán Fuentes Urquiza y que no forman parte de los hechos que se le imputan", señaló el dictamen.

Lo reflexionado, agregó, "precedentemente torna irrelevante efectuar un análisis acerca de la tercera última causal que sustenta este motivo de nulidad, pues como ha quedado de manifiesto, dicha alegación encuentra justificación y se asienta sobre un supuesto jurídico y fáctico errado, que no ha sido admitido, lo que determina, en definitiva, que carezca de influencia substancial en lo dispositivo del fallo".

Fuentes, asimismo, deberá pagar una multa de 6 UTM por entregar informes falseados al Ministerio Público.