Conchalí: Denuncian a René de la Vega por despidos masivos y hostigamiento laboral

Un reportaje en el semanario The Clinic reveló la compleja relación que tienen diversos trabajadores de la municipalidad de Conchalí con su alcalde, René de la Vega, al que acusan de despidos masivos y hostigamiento laboral.

Según la investigación "son decenas los funcionarios" que han realizado acciones judiciales tanto ante los juzgados del trabajo como Contraloría, donde muchas "han culminado con indemnizaciones millonarias en contra del municipio".

Dentro de los casos uno de los más graves en la alcaldía apuntan a un hombre de confianza del excantante, al que denunciaron por acoso sexual: "Sin descaro dirige su mirada a mis senos, cada vez que me saluda me aprieta hacia su cuerpo (…) y susurra cumplidos a mi oído (…) Cada reunión que me cita es una tortura", aseguró la denunciante, Bárbara Vergara, respecto al Administrador Municipal Miguel Moraga.

El alcalde de la Vega no entregó su versión de los hechos a The Clinic.