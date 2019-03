Comunidad Mariano Millahual recurre a Contraloría por terrenos adquiridos por subsecretario Ubilla

Los dirigentes de la Comunidad Mariano Millahual de Pucón realizaron una presentación ante la Contraloría Regional de La Araucanía, ante la denuncia de que el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, comprara terrenos mapuche durante el ejercicio de su cargo.

La acción efectuada ante la sede de la Contraloría General de la República de Chile contó con el apoyo del Consejo Mapuche de Pucón y del consejero regional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), José Millalén.

El sitio Interferencia denunció que además de la compraventa de 2009 "cuando adquirió dos parcelas en territorio mapuche", Ubilla realizó "una segunda compra en 2012, cuando se desempeñaba como subsecretario del Interior en el primer gobierno de Piñera".

Informa Radio KVRRUF que José Millalén comentó que "como consejero he pedido la renuncia, creo que el señor Ubilla no tiene hoy el piso moral ni político para estar ejerciendo ese alto cargo (...) Lo que debiera hacer, en particular el señor Ubilla es devolver esas tierras a la Comunidad Mariano Millahual".