"¿Cómo no entienden?": La molestia del alcalde de Santiago por los rayados en el Barrio Yungay

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri (RN), mostró su molestia a través de un video hacia los grafiteros de la comuna, a raíz de los rayones en las históricas fachadas del Barrio Yungay, las que habían sido remodeladas hace menos de 24 horas.



Por medio de Twitter, la autoridad expresó sus reparos con respecto a este tipo de expresiones culturales.



"Esto no es arte urbano, es destrucción de patrimonio", sostuvo, en una publicación que fue difundida en redes sociales con otro potente mensaje.



"¿Cómo no entienden? La ciudad tiene vida, es nuestro deber cuidarla. Las nuevas fachadas no duran ni 24 horas. Esto es vandalismo, nada más”, afirmó en el tuit Alessandri.

