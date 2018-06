Comisión rechaza acusación constitucional contra ministro Santelices

La comisión de diputados que estudió la acusación constitucional en contra del ministro de Salud, Emilio Santelices, rechazó la misma por tres votos contra dos, a raíz de que diariamente la Contraloría revisa los actos de gobierno, por lo que no habría cometido ninguna ilegalidad al implementar el polémico protocolo de objeción de conciencia por el aborto en tres causales, y que fuera rechazado por el órgano fiscalizador.



Al respecto, el presidente de la instancia, Jorge Rathgeb, expresó que "tengo el convencimiento de que esta acusación debe ser rechazada en la sala de la Cámara, por cuanto no puede considerarse la Cámara como un actor para sacar permanentemente a los ministros de Estado de la función que ellos están desarrollando. Este es un sistema presidencialista, no parlamentario".



La situación de Santelices deberá ser resuelta el miércoles por la Cámara de Diputados, en una sesión en la que se espera la presencia de Jorge Correa Sutil, abogado defensor del titular del Minsal.