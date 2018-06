Comienza registro de evasores: personas que no paguen su pasaje arriesgan multas de hasta $71 mil

Comenzó a funcionar el Registro de Evasores del Transantiago, base de datos que permitirá conocer a las personas que no cancelan el pasaje del transporte público de superficie en Santiago.

Las personas que sean sorprendidas no validando su tarjeta Bip serán multadas y deberán presentarse ante el juzgado. Si no lo hacen, el Registro Civil entregará los nombres de los infractores al Ministerio de Transportes, que los registra en un sitio web.

La ley dispone que "cualquier persona natural podrá solicitar que se le informe si una persona determinada se encuentra o no anotada en el referido registro".

"No es un Dicom, porque no es un registro 100% abierto. Solo se permite ingresar ocho veces al año haciendo uso de la Ley de Transparencia, no es automático", explicó el subsecretario de Transportes, José Luis Domínguez, citado por El Mercurio.

Quienes ingresen al registro tienen "sanciones como no poder renovar la TNE, como un descuento en los impuestos o no poder renovar el permiso de conducir"

La nueva legislación establece multas que van desde los $47 mil hasta los $71 mil (1 a 1,5 UTM).