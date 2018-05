Comediantes acusados de agresión machista contra Denisse Malebrán reconocen sentir "vergüenza"

Tras las acusaciones de Denisse Malebrán por agresión machista contra Ignacio Socías y Benito Espinosa, los comediantes salieron a responder y reconocieron sentir "vergüenza" por el episodio.

La vocalista de Saiko redactó una columna en El Mostrador, donde acusó que ambos humoristas en el programa radial "El Amor es más Fuerte" del año 2014 se dedicaron a "situar cosas de una amplia dimensión que podían caber en mi vagina".

"No conformes con el calibre de la humillación pública, en la que instaban al público a participar y mencionar qué otros objetos de gran tamaño podían estar dentro mío, fueron más allá y salieron 'bromas' como que en mi vagina se encontraban restos de los Detenidos Desaparecidos y también los de Felipe Camiroaga", subrayó.





Los comediantes aludidos emitieron declaraciones públicas por separado, donde ambos reconocieron "sentir vergüenza" por el humor que realizaban hace cuatro años y reiteraron sus disculpas hacia la cantante.

Ignacio Socías sintió "el daño causado" y precisó que "han pasado los años y no dejo de avergonzarme al escuchar el contenido de los chistes, como también al percibir de mi parte una actitud tan poco empática, tan enceguecida por el machismo".





"Tristemente, en ese momento, a mis 23 años, pensaba que eso era chistoso, y me tardé un par de años más en entender e interiorizar cómo el humor también tiende a reproducir las profundas desigualdades de género que existen en la sociedad", subrayó.

El humorista reconoció que "mi trabajo como comediante es diametralmente opuesto en la actualidad y ha tomado un sincero trabajo limpiarlo de elementos machistas" y agredeció al movimiento feminista chileno por hacerle entender "su lugar de privilegio y comenzar a corregir comportamientos ofensivos y machistas".

"Me da rabia conmigo mismo haber caído en una actitud que día a día también afecta a mujeres que quiero con todo el corazón, que son parte de mi vida, y que son víctimas del machismo en sus relaciones, lugares de trabajo, fiestas, en la micro, en el colegio, y en prácticamente todas sus actividades", manifestó.





Por su parte, Benito Espinosa recurrió a un hilo de Twitter para aclarar que "aunque hay varios detalles que no son como se relatan acá, lo que dice Denisse Malebran es cierto. En 2014 hicimos estos chistes. El hecho de estar partiendo en el humor en esa época no me exculpa de nada".

"No es la primera ni la ultima vez que me toca disculparme por un chiste. Sin embargo siento mucha vergüenza, porque esa beta machista ya no es parte de mi trabajo hace mucho", sostuvo.

Aunque hay varios detalles que no son como se relatan acá, lo que dice Denisse Malebran es cierto. En 2014 hicimos estos chistes. El hecho de estar partiendo en el humor en esa época no me exculpa de nada https://t.co/w7tsZ1mbKr — Beno Espinosa (@BenoEspinosa) May 13, 2018

Cuando supe que estaba invitada al programa vi una buena oportunidad de pedir disculpas. En primera instancia las aceptó, como señala en su carta, pero luego cambió de parecer. Ella fue la afectada por los chistes, no voy a cuestionar su cambio de parecer — Beno Espinosa (@BenoEspinosa) May 13, 2018

Dejando claro algunos detalles. Antes de irme de el amor es mas fuerte hablamos esto al aire y pedimos disculpas, por lo menos dos veces.

El momento de ese programa no esta en mis redes o las de esa radio. Lo subió un seguidor a un compilado que dura más de 4 horas — Beno Espinosa (@BenoEspinosa) May 13, 2018

Por ende, no es algo fácil de encontrar — Beno Espinosa (@BenoEspinosa) May 13, 2018